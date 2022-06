Spektakuläre Fotos zeigen Feuerkugel über Wien und Niederösterreich

Der Meteor war am frühen Freitagmorgen über Österreich zu sehen gewesen. Teile könnten in Kärnten abgestürzt sein.

Am 24. Juni erhellte eine Feuerkugel um 2.10 Uhr die Nacht über Österreich. Für etwa 5 Sekunden war der Meteor sichtbar. Die Ubimet-Webcam in Wien-Donaustadt konnte ein beeindruckendes Bild des Himmelskörpers festhalten. Der Schweif des verglühenden Chondriten (Steinmeteorit) spiegelt sich dabei in der Donau: