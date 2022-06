Feuerkugel über Österreich: Suche nach Meteoritenteilen

Wenn der Meteor nicht verglüht ist, könnten mehrere Kilogramm schwere Teile davon in Kärnten gelandet sein.

Die Feuerkugel konnte von Kameras der Meteoritenbeochtungsstationen FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) und AllSky7 aufgenommen werden. Zudem hat die Fotowebcam Fornach ein Bild der Feuerkugel auf Facebook geteilt. Sie ist unten rechts zwischen den Wolken erkennbar:

Außerdem konnten sie mehr über seine Zusammensetzung erfahren. Es sollte sich demnach um einen Chondriten , also einen Steinmeteoriten, handeln. Sie sind die am häufigsten vorkommenden Meteoriten.

Um das Gebiet einzugrenzen, in dem der Meteorit gelandet sein könnte, zogen Wissenschaftler*innen des Astronomischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften Foto- und Videoaufnahmen von 17 Stationen des europäischen Netzwerks zur Beobachtung von Feuerkugeln heran. Damit berechneten sie die Flugbahn des Meteors durch die Atmosphäre.

Über Österreich ist eine spektakuläre Feuerkugel gesichtet worden. Wie Ludovic Ferrière vom Naturhistorischen Museum (NHM) der futurezone mitteilt, ist der Meteorit in Österreich, Deutschland, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Slowenien und Italien zu sehen gewesen. Tschechische Astronomen vermuten, Bruchstücke könnten in Kärnten zu Boden gegangen sein. Sie könnten mehrere Kilogramm schwer sein.

Such in Kärnten hat begonnen

Laut Ferrière dürfte das Objekt rund 120 Kilogramm schwer gewesen sein. Ab 2.10 Uhr trat es in die Erdatmosphäre ein und begann zu leuchten. Zu diesem Zeitpunkt befand es sich 90 Kilometer über dem Ort Zanitzen (Bezirk Murtal, Steiermark). Es hat sich mit einer Geschwindigkeit von 18 Kilometern pro Sekunde nach Süden bewegt. Es war nur 5,5 Sekunden lang zu sehen und legte in dieser Zeit ungefähr 83 Kilometer zurück.

Ob tatsächlich etwas in Österreich gelandet ist, oder das gesamte Material verglühte, ist unklar. Wenn etwas zu finden ist, sollte es sich zwischen dem Ort Eis in der Gemeinde Ruden und Draurain (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten befinden. Ferrière hat die Suche vor Ort bereits heute begonnen. Sollte der Meteorit gefunden werden, bittet er darum, ihn unter ludovic.ferriere@nhm.at mit Informationen und Fotos zu kontaktieren.