"Sensationsfund": Erstmals seit 1977 Meteorit in Österreich gefunden

Auch aus wissenschaftlicher Sicht handle es sich bei dem Fund des laut ersten Analysen am NHM eigentlich gewöhnlichen Chondriten jedenfalls um einen "Glücksfall". Ein solcher ist aber auch bereits das Auffinden des Meteoritenstückes selbst. Am 19. November des Vorjahres um 04.46 Uhr war eine Feuerkugel über Österreich zu sehen (die futurezone hat berichtet ). Rasch gingen damals bei Ferrière zahlreiche Meldungen über Beobachtungen der raren Erscheinung ein. Es gab auch Berichte über laute Explosions- und Rumpelgeräusche und Sichtungen eines Staubschweifs. Registriert wurden die nächtlichen Vorkommnisse auch von einer Reihe von spezialisierten Meteorkameras des " AllSky7 " Feuerballnetzes, des FRIPON (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) Meteorbeobachtungsnetzwerks und des Europäischen Feuerkugelnetzes.

Am 4. Juli ist ein 233 Gramm schweres Fragment eines Meteoriten in der Gemeinde Kindberg (Steiermark) gefunden worden. Beim nunmehr " Kindberg-Meteorit " genannten außerirdischen Ankömmling handelt es sich erst um den achten derartigen Fund in Österreich in den vergangenen 250 Jahren und den ersten seit 1977. Das ist eine "Sensation für Österreich", sagte der Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (HHM), Ludovic Ferrière , zur APA.

Was geschehen ist

In Auswertungen des Netzwerks unter der Leitung von Pavel Spurný von der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik konnte schnell ermittelt werden, was beim Durchgang durch die Erdatmosphäre geschehen sein musste. Die Wissenschaftler*innen schätzten das ursprüngliche Gewicht des Himmelskörpers auf etwa 270 Kilogramm. 24 Sekunden war der Brocken als Leuchterscheinung sichtbar, als er von einer Höhe von 100 Kilometern Höhe auf 25 Kilometer fiel. Bei der geschätzten Geschwindigkeit von 14 Kilometern pro Sekunde verglühte allerdings der Großteil der Masse. Der Rest müsste demnach in meist kleinen Bruchstücken in einem rund 50 Kilometer langen und bis zu drei Kilometer breiten Berggebiet zwischen den Gemeindegebieten von Lunz am See (NÖ) und dem steirischen Kindberg niedergegangen sein.

Ferrière trommelte umgehend ein kleines Team zusammen, das sich in besagtem Gebiet auf die Suche nach Überbleibseln machte. Hier habe es sich um Bürgerwissenschaften oder neudeutsch "Citizen Science" par excellence gehandelt - ein Ansatz, der in seinem Forschungsfeld viel Tradition habe, sagte der Forscher. Fündig wurde man allerdings damals nicht. Die lokale Bevölkerung sollte aber in der Folge nach charakteristisch schwarz gefärbten Gesteinsbrocken Ausschau halten. Es entspann sich nämlich auch ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit, denn je länger ein Einschlag zurückliegt, desto eher wird er von der Vegetation überwuchert oder es ändert sich das Erscheinungsbild der in der Regel ungewöhnlich aussehenden Steinbrocken mit schwarzer Außenhülle.