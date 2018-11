SpiNNaker: Forscher nehmen Gehirn aus Chips in Betrieb

Wie schlägt sich SpiNNaker wenn es um rohe Rechenleistung geht?

SpiNNaker basiert auf einer sehr großen Zahl von kleinen, effizienten Prozessoren. Die derzeitige Maschine unterstützt keine Gleitkommazahlen, weshalb alle Berechnungen mit Festkommazahlen durchgeführt werden. Jeder Rechenkern kann 200 Millionen Operationen pro Sekunde abarbeiten, also schafft die Maschine 200 Billionen Operationen pro Sekunde. Ein Desktopcomputer erreicht etwa 1010 Befehle pro Sekunde, allerdings nur kurzzeitig unter Volllast. Der längerfristig aufrechterhaltbare Rate liegt meist darunter. Grafikprozessoren sind viel schneller, können aber nur für begrenzte Aufgabengebiete genutzt werden. Traditionelle Supercomputer liegen heute im Bereich von 1016 Operationen pro Sekunde und nähern sich damit der Exascale. Diese Zahlen erzählen aber nicht die ganze Geschichte. Die Modellierung von gepulsten neuronalen Netzen ist eher eine Herausforderung für die interne Kommunikation als für die Rechenleistung eines Systems. Das liegt daran, dass der Grad der Vernetzung von Nervenzellen in einem Gehirn extrem hoch ist. Normale Desktoprechner und klassische Supercomputer können die Anforderungen einer Echtzeitsimulation an die interne Verschaltung nicht erfüllen. SpiNNaker wurde genau dafür gebaut.

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen SpiNNaker und einem Gehirn?

Biologie ist hochkomplex und wir wissen heute nicht, bis zu welchem Grad diese Komplexität eine Rolle für die Informationsverarbeitungskapazität des Gehirns spielt. SpiNNaker basiert auf der Annahme, dass ein Großteil der biologischen Komplexität in den Bedürfnissen der Neuronen begründet ist, also Wachstum, Energiezufuhr, Reparatur und Aufrechterhaltung der Funktion. Daher können wir die eigentliche Informationsverarbeitung in einem stark vereinfachten Modell darstellen. Wir gehen also davon aus, dass der interessante Teil der Informationsverarbeitung auf der Netzwerkebene passiert. Darum ist die Architektur auf große Netzwerke aus einfachen Einheiten ausgelegt. Diese Einheiten sind in der Software beschrieben, was das System flexibel macht. Wir können biologische Details nachrüsten, wenn sich herausstellt, dass sie eine wichtige Funktion erfüllen.

Gibt es Annahmen im Systemdesign, die sich ändern könnten, wenn die Neurowissenschaftler neue Erkenntnisse gewinnen?

Neurowissenschaftler interessieren sich zunehmend für dendritische Berechnungen und sehen Zellen wie die Pyramidenzellen in der Hirnrinde zunehmend als System mit zwei Teilen statt als einfaches Punktmodell. Dadurch müssen sich auch unsere Modelle weiterentwickeln, um mit dem Wissensstand schrittzuhalten.