Staatspreis Innovation 2018: Sonderpreise für NEXTSENSE GmbH und voestalpine AG

Am Donnerstagabend wurde die W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH mit dem Staatspreis Innovation ausgezeichnet. Neben dem Staatspreis wurden auch zwei Sonderpreise verliehen.

Im Rahmen der Staatspreis-Gala verleiht die Wirtschaftskammer Österreich den Sonderpreis ECONOVIUS an ein KMU, das sich durch besonders innovative Leistungen auszeichnet. Der diesjährige ECONOVIUS ging an die NEXTSENSE GmbH aus Graz für das Projekt „CALIPRI: Einzigartiges Messgerät für glühend heiße Stahlprofile“.

Der für Langgüter wie Stahlträger und Schienen verwendete Stahl erreicht bei der Fertigung Temperaturen von über 1.000 Grad Celsius, dennoch gilt es die Qualität während der Produktion laufend zu überprüfen. Bisher mussten dafür einzelne Proben ausgeschnitten, gekühlt und händisch mit Soll-Profilen verglichen werden. Im Falle von Fehlern am Walzgut wurde währenddessen laufend Ausschuss produziert.

Das CALIPRI RCX-Messgerät von NEXTSENSE ändert das: Basierend auf dem selbst entwickelten und patentierten CALIPRI-Prinzip werden Profile mittels Kamera und Laser berührungslos vermessen. Das Messgerät kann einfach in der Hand getragen werden, wertet durchgeführte Messungen binnen weniger Sekunden aus und kennzeichnet Abweichungen von vorgegebenen Werten durch farbliche Hervorhebungen in der Software. Dank dieser Technologie erhalten Walzwerke direkt im Anschluss an den Messvorgang einen Soll-Ist-Vergleich des Profils Ihrer Langgüter – mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich.