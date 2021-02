Stellenausschreibung: ESA sucht Astronautinnen und Astronauten

Erstmals seit 11 Jahren kann man sich bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA bewerben, um ins All zu fliegen.

Wer einen besonderen Arbeitsplatz sucht, kann sich ab 31. März an die Europäische Raumfahrtagentur ESA wenden. Dort werden erstmals seit 11 Jahren Astronautinnen und Astronauten gesucht, um ins All zu fliegen. Die ESA ermutigt Frauen ausdrücklich dazu, sich zu bewerben. “Diversität ist für die Weltraumagentur von größter Wichtigkeit”, heißt es es in einer entsprechenden Mitteilung.

„Sämtliche Gruppen unserer Gesellschaft abzubilden, ist ein Bestreben, das wir sehr ernst nehmen“, sagt David Parker, ESA-Direktor für Astronautische und Robotische Exploration. Darum wolle man bei der Diversität nicht nur auf Herkunft, das Alter, den Hintergrund oder das Geschlecht der Astronautinnen und Astronauten abzielen. Auch Menschen mit körperlichen Behinderungen sollen sich bewerben. Mit dem Parastronaut Feasibility Project soll nun auch ein entsprechendes Projekt gestartet werden.

"Neue Ära der Weltraumforschung"

Bewerben kann man sich bis 28. Mai 2021 über die ESA-Karriere-Webseite. Anschließend beginnt ein sechsstufiger Auswahlprozess, der im Oktober 2022 beendet werden soll. “Für Europa bricht eine neue Ära der Weltraumforschung an”, schreibt die ESA weiter.

Mehr Details zur Ausschreibung sollen im Rahmen einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag (16. Februar) genannt werden. Die futurezone wird berichten.