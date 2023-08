Stickige Luft als Treibstoff für grüne Dächer

In Innenräumen kann die Konzentration von Kohlendioxid ein Vielfaches dessen erreichen, was unter freiem Himmel möglich ist. Die Überlegung, dass Pflanzen das Treibhausgas für ihren Wuchs benötigen, hat Forscher*innen der US-amerikanischen Boston University zu einem Experiment bewogen . Auf dem Dach eines Instituts platzierten sie Pflanzentröge direkt neben Lüftungsauslässen . Wie sich zeigte, lässt stickige Luft aus dem Hörsaal den kleinen Garten am Dach wunderbar gedeihen .

Versuch am Uni-Dach in Boston: Mit Folien wird die Abluft zu Kisten voller Spinat- und Maispflanzen geleitet

Viermal mehr Spinat

Für das Forschungsprojekt wurde das Wachstum von Spinat und Mais untersucht. Die beiden Pflanzen betreiben unterschiedliche Formen von Photosynthese (C3 bzw. C4). Am Universitätsdach wurden sowohl Kisten neben echten Lüftungsauslässen positioniert, als auch Kisten neben normalen Ventilatoren mit Umgebungsluft als Kontrollgruppe. Pflanzenbehälter sind außerdem sowohl an windgeschützten Stellen, als auch an windigen Standorten aufgestellt worden.

Spinatpflanzen, die CO2-reiche Abluft aus dem Gebäude erhielten und an windgeschützten Stellen standen, wuchsen im Versuchszeitraum 4 Mal so groß wie die Pflanzen der Kontrollgruppe. An windigen Stellen, wo die Abluft schneller weggeblasen wurde, war das Wachstum immerhin noch doppelt so stark. Beim mit Abluft versorgten Mais war die Biomasse am Ende 2 bis 3 Mal so groß wie jene der Kontrollgruppe.