Mysteriöser Jammer vor Start von bemannter Raummission gefunden

Der Störsender war in einem Fahrzeug versteckt und hätte das Potenzial gehabt, den Kurs der Rakete zu beeinflussen.

China wird demnächst 3 Raumfahrer*innen zur neuen Tiangong-Raumstation befördern. Doch einige Wochen vor dem geplanten Start kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall.

Es wurde ein mysteriöser Funkstörsender bei dem Weltraumbahnhof entdeckt. Der Jammer war in einem Fahrzeug versteckt, das sich ganz in der Nähe des Jiuquan Satellite Launch Center in der Provinz Gansu befunden hatte.

Ob es sich dabei um einen möglichen Sabotage-Akt handelt, wollte von offizieller Seite niemand bestätigen, heißt es in mehreren Medienberichten. Mit dem Störsender wäre es allerdings möglich gewesen, die Navigationssysteme zu stören und so den Kurs der Rakete zu beeinflussen.