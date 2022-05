Chinas Raumstation nimmt Form an: Frachter erfolgreich angedockt

China hat erfolgreich einen weiteren Frachtflug zu seiner im Bau befindlichen Tiangong-Raumstation absolviert. Wie die chinesische Weltraumbehörde CMSA am Dienstag mitteilte, dockte der Raumfrachter "Tianzhou-4" am Kernmodul "Tianhe" der Station an.

Zuvor war das Raumschiff mit einer Rakete vom Raumbahnhof Wenchang auf der Tropeninsel Hainan ins All gestartet und hatte kurze Zeit später seine Solarmodule entfaltet. Der Start der "Long March-7 Y5"-Rakete ist in einem YouTube-Video zu sehen und beginnt bei Minute 26:14.