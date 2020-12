Studienergebnisse für Pfizer-Impfstoff veröffentlicht

Für den Corona-Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech und dem US-Konzern Pfizer liegen erste Ergebnisse der Phase-III-Studie vor. Sie wurden im renommierten Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. In dem Artikel bekräftigen die beteiligten Wissenschaftler, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes bei 95 Prozent liege.

Das bedeutet, dass unter den Probanden der geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter den Probanden der Kontrollgruppe. Ob dieser unter Studienbedingungen ermittelte Wert allerdings auch bei massenhaftem Einsatz des Impfstoffes erreicht wird, dürfte erst nach größeren Impfaktionen feststehen.