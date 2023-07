Zwei Supermonde im August: Schauspiel wiederholt sich erst 2037

Im August können von Österreich aus 2 besonders spektakuläre Vollmonde beobachtet werden. Einmal am 1. August gegen halb 9 Uhr Abends und wiederum am 31. August in den Morgenstunden kurz nach halb 4 Uhr.

Das Besondere an den beiden Naturschauspielen: Es handelt sich um sogenannte Supermonde. Der Mond scheint dabei deutlich heller und wirkt größer als gewöhnlich, da er der Erde besonders nahekommt. Am Monatsbeginn ist er nur 357.530 Kilometer von unserem Planeten entfernt, in der Nacht auf 30. August nähert er sich sogar auf 357.344 Kilometer. Die durchschnittliche Entfernung des Mondes beträgt rund 385.000 Kilometer.

➤ Mehr lesen: Der Mond soll eine eigene Zeitzone bekommen

Schauspiel wiederholt sich erst 2037

Noch besonderer ist allerdings der Umstand, dass es innerhalb eines Monats gleich 2 Supermonde gibt. Zum letzten Mal war dies 2018 der Fall. Wiederholen soll sich das Naturschauspiel erst wieder im Jahr 2037, wie der italienischen Astronom Gianluca Masi gegenüber der britischen Zeitung The Independent erklärt.