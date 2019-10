Test: Einige Notbremsassistenten versagen bei Fußgängern

Gefährliches Halloween

"Das Kind, das hinter geparkten Autos hervorspringt, ist ein sehr herausfordernder Test", meint IIHS-Präsident David Harkey. "Aber es ist passend, dass dies einer der Hauptfaktoren war, der die besten Systeme vom Rest unterschieden hat - denn das ist ein furchterregendes Szenario, zu Halloween genauso wie an jedem anderen Tag." Halloween zählen in den USA zu den Tagen mit den meisten im Verkehr verletzten oder getöteten Fußgängern. Das liegt ua. aus daran, dass Kinder verkleidet, auch abends, auf der Straße herumlaufen und Erwachsene autofahren, obwohl sie bei Halloween-Parties getrunken haben.

Pflicht ab 2022

Die Tests wurden bei Idealbedingungen gemacht, also Tageslicht und trockene Fahrbahn. Anzumerken ist, dass es sich bei den getesteten Fahrzeugen und Notbremsassistenten um US-Versionen handelt, die nur eingeschränkt oder gar nicht im Rest der Welt verfügbar sind. In den USA, aber auch in Japan und in der EU tritt 2022 eine Regelung in Kraft, die Hersteller zur Auslieferung von Neufahrzeugen mit Notbremsassistent verpflichtet.