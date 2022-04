Neue Strahlenwerte aus Tschernobyl veröffentlicht

Am 26. April 1986, also vor fast genau 36 Jahren, kam es zu einer Nuklearkatastrophe, die vom Reaktor-Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl ausging.

Wie Golem berichtet haben zu diesem Anlass das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Kooperation mit der Bundespolizei und ukrainischen Strahlenschutzbehörden die Radioaktivität im betroffenen Gebiet gemessen. Per Hubschrauber wurde die 2.600 Quadratkilometer große Sperrzone im September - also noch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine - an fast 200 Punkten radiologisch untersucht. Eine solch umfassende radiologische Kartierung der Gegend um das Kraftwerk wurde seit über 30 Jahren nicht mehr durchgeführt.

Zwei nun veröffentlichte Karten zeigen die bestehende Strahlung vor Ort. Eine zeigt die Cäsium-137-Belastung der Böden, die andere die Gamma-Ortsdosisleistung, welche angibt wie viel Strahlung von außen auf einen Menschen einwirkt.