Tschernobyl: Radioaktives Material gestohlen

Aus einem Labor in Tschernobyl wurden radioaktive Substanzen gestohlen, die zum Bau einer "schmutzigen Bombe" verwendet werden könnten.

Aus einem Strahlungsüberwachungslabor in Tschernobyl sind nach Angaben von Anatolii Nosovskyi, Direktor des Instituts für Sicherheitsprobleme von Kernkraftwerken (ISPNPP) in Kiew, radioaktive Substanzen entwendet worden. Sie kamen zum Kalibrieren von Instrumenten zum Einsatz.

Das radioaktive Material könnte aber auch mit konventionellen Sprengstoffen gemischt werden, um eine "schmutzige Bombe" zu bauen, warnte Nosovskyi gegenüber dem Fachmagazin Science.

Der Sicherheitsexperte verwies auch darauf, dass sein Institut in Tschernobyl noch ein weiteres Labor mit weit gefährlicheren Materialien unterhalte. Der Kontakt zu dem Labor sei jedoch nach der russischen Einnahme des Gebiets verloren gegangen.

Sicherheitslage unverändert

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) teilte am Sonntag mit, dass die Sicherheitslage in den ukrainischen Kernkraftwerken unverändert sei. Sie hatte vergangene Woche festgestellt, dass die Waldbrände in der Umgebung von Tschernobyl kein größeres radiologisches Risiko darstellten.

Die IAEA empfängt allerdings seit knapp drei Wochen keine Live-Daten mehr von den Überwachungsgeräten aus Tschernobyl. Außerdem zeigte sie sich am Sonntag besorgt, dass das Personal auf dem Gelände seit 20. März nicht mehr ausgetauscht wurde. Das vorherige Team hatte sogar einen Monat ohne Ablösung arbeiten müssen.