Uber sammelt in Wien Verkehrsdaten für Stadtplaner

Open Data

Mit der Stadt Wien ist Uber bereits in Kontakt. Die Plattform sei im Datenauftritt der Stadt Wien (Open Government Data) importiert. Gemeinsam mit der Bundeshauptstadt und dem Austrian Institute of Technology (AIT) habe Uber die Daten so strukturiert, dass sie für Stadtplaner und Verkehrsbehörden einen Mehrwert zu bestehendem Datenmaterial bieten, sagte Essl.

Die Pläne der Hauptstadt, die Wiener Innenstadt autofreier zu machen, begrüßte der Uber-Österreich-Chef heute auf Nachfrage. "Der Privat-Pkw muss mehr von der Bildfläche verschwinden, vor allem von der städtischen", sagte Essl.

Frust über Gesetzgebung

Der Fahrtdienstvermittler hofft noch immer auf Änderungen der geplanten Zusammenlegung des Taxi- und Mietwagen-Gewerbes. Eckpunkte sind einheitliche Tarife für beide Sparten sowie ein verpflichtender Taxischein für alle. Coronabedingt wurde die gesetzliche Änderung aber von September auf Jänner 2021 verschoben.

Im Taxigewerbe gibt es in Österreich fixe Preise mit Fahrpreisanzeiger (Taxameter), bei Mietwagen kann der Preis derzeit noch frei vereinbart werden. Mietwagenfirmen können damit deutlich niedrigere Preise anbieten als Taxis. Mietwagen-Fahrer müssen aber nach jeder Fahrt wieder in die Betriebsstätte zurückkehren, wenn sie keinen neuen Auftrag erhalten. Uber ist seit 2014 in Wien aktiv und arbeitet in der Bundeshauptstadt mit rund 200 Mietwagenunternehmen zusammen, die über 3.000 Fahrer verfügen.