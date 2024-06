"Höchst ungewöhnlicher" Neutronenstern gibt Rätsel auf

Die Daten stammen von einer Kombination der Teleskope ASKAP in Australien und MeerKAT in Südafrika . Veröffentlicht wurden die Erkenntnisse im Fachmagazin Nature Astronomy .

Eigentlich rotieren Neutronensterne extrem schnell . Viele brauchen nur Sekunden oder sogar nur Bruchteile davon, um sich vollständig um ihre eigene Achse zu drehen. Der nun entdeckte Stern, von dem die Universität in einer Mitteilung berichtet, sendet Signale in einem Intervall von 54 Minuten aus.

So haben Neutronensterne nur einen Durchmesser von etwa 20 Kilometern, weisen gleichzeitig aber eine Masse vergleichbar mit unserer Sonne auf. Sie sind also extrem dicht. Weiße Zwerge hingegen sind in etwa so groß wie die Erde. Die aufgezeichneten Daten von ASKAP J1935+214 würden laut den Forscher*innen aber besser zu einem Neutronenstern passen. Weitere Untersuchungen sind nötig, um zu bestätigen, um welches Objekt es sich wirklich handelt.