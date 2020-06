Unis entwickeln gemeinsame akademische Cloud

Heimische Universitäten basteln seit einem Jahr an einer "akademischen Community Cloud", in der neue IT-Systeme dezentral nutzbar werden sollen. Erste Tests an den beteiligten Unis in Salzburg, Innsbruck und Linz laufen nun an. Studenten, Lehrende und Forscher können ab 2015 auf Ergebnisse des mit fast vier Millionen Euro dotierten Projekts zurückgreifen, erklärte IT-Experte Florin Guma der APA.

Hinter dem mittlerweile weitverbreiteten Begriff des " Cloud Computing" verbirgt sich im Prinzip der Anspruch, dass IT-Systeme - egal ob Hard- oder Software - nicht zwingend an ihrem Einsatzort betrieben werden müssen. In Zeiten steigender Anforderungen an solche Systeme und der schwierigen Finanzlage der Universitäten werde es auch attraktiver, Lösungen standortübergreifend zu entwickeln und anzubieten, so der IT-Chef der Uni Salzburg.