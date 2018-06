"Uns droht ein Big-Brother-Szenario"

KI sorgt derzeit für die größte Technologie-Investitionswelle aller Zeiten. Ist das die nächste Blase?

Es wird Rückschläge geben. Aber ein Grund, warum Firmen so viel investieren, ist, dass ein großer Teil der auf KI basierenden Wertschöpfung nicht von neuen Durchbrüchen abhängt. Wir können ein Jahrzehnt lang wirtschaftliche Fortschritte machen mit dem Wissen, das wir schon haben. In vielen Industrien und Sektoren sind die Strukturen, die für den Wandel notwendig sind, noch nicht da, aber sie werden gerade geschaffen. Zusätzlich fließt so viel Geld in die Forschung, dass es überraschend wäre, wenn wir keine weiteren Durchbrüche mehr erzielen würden. KI ist also eine relativ sichere Wette.

Neben den USA und Kanada investiert China groß in KI. Wer hat die Nase derzeit vorne?

Ich stelle nicht gerne solche Vergleiche an. Das Silicon Valley ist sicher ein aufregender Ort, die Fortschritte kommen aber aus allen Teilen der Welt. China hat große Vorteile in diesem Bereich, vor allem weil es so viele Einwohner und damit auch eine enorme Datenmenge hat. Aus Investorensicht ist das ein wichtiger Faktor. Zudem gibt es großen Enthusiasmus für KI in China. Eine Menge Studenten wollen in dieser Richtung arbeiten. Das ist ein internationales Phänomen, aber China ist derzeit sicher vorne dabei.

Macht Ihnen das Sorgen?

Ja. Und ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass die chinesische Führung versteht, dass es für alle wichtig ist, die Entwicklung verantwortungsvoll zu handhaben. Sonst könnte es zu sozialen Unruhen und Problemen führen.