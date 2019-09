"Unser Akku lässt sich biegen, dehnen und sogar verdrehen"

Das Besondere an der Entwicklung sei, dass jede Komponente der Batterie flexibel ist. Damit sei dieser Lithium-Ionen-Akku als Ganzes biegsam und dehnbar, was noch mehr Freiheiten bei der Gestaltung von neuartigen Elektronikgeräten erlaube. Vom Konzept her funktioniere das System auch mit anderen Batterietechnologien abseits Lithium-Ionen.

Sandwichartiger Aufbau

Die Batterie ist wie ein Sandwich in verschiedenen Schichten aufgebaut. Die Anode und Kathode, zwischen denen die Elektronen wandern, ist aus einem dehnbaren Kunststoff aufgebracht, der elektrisch leitenden Kohlenstoff enthält. Auf der Innenseite des Kunststoffs brachten die Forscher zusätzlich winzige Flocken aus Silber an.

Diese verschieben sich wie Schuppen, wenn man die Batterie auseinanderzieht, verlieren aber den Kontakt zueinander nicht. So bleibt die elektrische Leitfähigkeit gewährleistet, selbst wenn der Akku stark gestreckt wird.

Bisher galt genau das als Problem. Zwar seien schon bisher elastische Einzel-Komponenten entwickelt worden. Durch die unterschiedliche Beschaffenheit könne die Verbindung zwischen den verbauten Komponenten aber leicht brüchig werden, wenn man den Akku biege oder dehne. Dieses Problem wollen die Forscher gelöst haben.

Gel auf Wasserbasis

Für die Elektrolytflüssigkeit, durch die sich die Lithium-Ionen beim Laden und Entladen der Batterie bewegen müssen, ließ sich das Team um Niederberger ebenfalls etwas Neues einfallen – genauer gesagt ETH-Doktorand Xi Chen. Er entwickelte einen gelartigen Elektrolyt auf Wasserbasis, der in einem gummiartigen Kunststoff-Rahmen platziert ist.