„Unsere verrückte Zeit ist cool für Innovationen“

Dummheiten erledigen sich von selbst

In der Internet-of-Things-Branche würde man derzeit „Dummheiten wie vernetztes Kinderspielzeug“ ausprobieren. „Da entstehen komische Dinge, die keinen Nutzen stiften und die Kunden nichts bringen. Diese verschwinden aber von selbst wieder vom Markt", ist Petzl überzeugt. „IoT ist allerdings erst am Beginn und es ist extrem viel möglich. Etwa die Reduktion von CO2, mehr Mobilität, Schwarmintelligenz. Was wir vorher in Science-Fiction-Filmen gesehen haben, wird jetzt möglich.“

Unternehmen aller Branchen empfiehlt Petzl daher einen „regelmäßigen Blick von oben“ auf seine Branche zu werfen. „Das ist wichtig, um zu verstehen, was Mechanismen am Markt sind. Dann kann man mitdiskutieren, mitgestalten und Rahmen setzen“. „Aber man muss sich vorbereiten“, warnt Petzl, der auch am IoT-Fachkongress von Austrian Standards sprechen wird.

IoT-Fachkongress

Der 3. IoT-Fachkongress „Mit Standards in die Zukunft – gemeinsame Innovation im Zeitalter der Digitalisierung“ findet am 23. Oktober 2019 im Austrian Standards Meeting Center in der Heinestraße 38 in Wien statt.

Noch bis 30. September 2019 läuft der Sommerpreis zur Anmeldung (Ticket um 490 Euro). Mehr auf der Website von Austrian Standards: www.austrian-standards.at/iot

