Ursprung des Universums: "Eher ein Durcheinander"

Forscher gehen heute mehrheitlich davon aus, dass das Universum vor rund 14 Milliarden Jahren in einer gewaltigen Explosion, dem sogenannten Urknall, entstanden ist. Was direkt danach passiert ist, können Forscher auch untersuchen. Am LHC des CERN in Genf ist es möglich, Bedingungen zu schaffen, die denen kurz nach dem Urknall ähneln. Zu diesem Zeitpunkt war es so heiß, dass normale Materie noch nicht existieren konnte. Stattdessen organisierte sich alle Materie in einem sogenannten Quark-Gluon-Plasma. Johanna Stachel von der Universität Heidelberg erforscht mit ihren Kollegen am CERN genau diesen Materiezustand und gewinn dabei Erkenntnisse über das frühe Universum. Die Physikerin war am Mittwochabend auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, um einen Vortrag mit dem Titel "Erforschung von Urknallmaterie an der Weltmaschine LHC" zu halten. Wir haben die Wissenschaftlerin vorab interviewt.

futurezone: Was ist das ziel ihrer Forschung?

Johanna Stachel: Wir wollen verstehen, wie das Universum kurze Zeit nach dem Urknall ausgesehen hat. Wir reden hier über eine Zeitspanne von Piko- bis Attosekunden nach dem Knall, bis zu Zehntelmillionstelsekunden. Damals gab es die Teilchen, aus denen normale Materie aufgebaut ist, also Atome, Protonen, Neutronen und so weiter, noch nicht. Stattdessen bewegten sich die Grundbausteine, aus denen diese Teilchen aufgebaut sind, die Quarks und Gluonen, frei. Das kann man sich wie geschmolzene normale Materie vorstellen, die dann durch die Abkühlung auskristallisiert ist zu Protonen, Neutronen, Atomkernen und anderen Materiebausteinen.