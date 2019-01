US-Militär will Roboter mit Insektengehirnen steuern

Die DARPA, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, hat vergangene Woche eine Aufruf zum Einreichen von Forschungsprojekten zur Steuerung von Robotern mit Insektengehirnen veröffentlicht, wie futurism berichtet. Derartige Experimente sollen nicht nur die Schnittstellen zwischen biologischen und technischen Systemen erforschen, sondern könnten auch zu neuen Modellen für künstliche Intelligenz führen. Auch in der Frage des Bewusstseins wären neue Erkenntnisse zu erwarten.

Gehirnhardware

"Die Natur hat kleinen Insekten drastische Miniaturisierung und Energieeffizienz aufgezwungen. Einige haben nur wenige hundert Neuronen in einer sehr kompakten Anordnung und trotzdem werden die Grundfunktionen erfüllt. Des Weiteren sind diese Organismen möglicherweise in der Lage, subjektive Erfahrungen zu machen. Das ist der erste Schritt in Richtung eines Konzepts von 'Bewusstsein'", heißt es in dem Aufruf.