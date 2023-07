Vibrierender Anzug lässt Gehörlose Musik fühlen

Gehörlose oder schwerhörige Personen erleben Live-Musik wenn überhaupt nur über Gebärdensprache. Manche Konzerte werden übersetzt, ansonsten bleibt betroffenen Personen nur das Fühlen der Vibrationen, die aus den Lautsprechern kommen, um den Rhythmus der Musik wahrzunehmen.

Diesen Umstand möchte das Lincoln Center for the Performing Arts ändern. Das New Yorker Veranstaltungszentrum hat einen vibrierenden Anzug entwickelt, der die Klänge für Gehörlose und Schwerhörige spürbar macht. Kürzlich hat das Lincoln Center eine Silent Disco veranstaltet, bei der die Anzüge im großen Stil eingesetzt wurden, wie NPR berichtet.

"Davor hielten sie Luftballons in der Hand, um die Vibrationen mit den Fingern zu spüren, oder sie gingen barfuß und drehten die Lautsprecher in Richtung Boden", so Daniel Belquer, Sprecher des Lincoln Center, über die Einschränkungen, die Gehörlose bei Live-Konzerten erfahren. "Das können wir besser machen."

