Video: Affe mit Elon Musks Gehirnchip spielt Pong

Im Februar kündigte Musk an, dass man für einen Test einen Affen einen Hirnchip einpflanzen wird. Danach werde man ihm beibringen, nur mit seinen Gedanken das Videospiel Pong zu spielen. Jetzt hat Neuralink ein Video der Versuche veröffentlicht.

In dem Video ist zu sehen, wie der Makake namens Pager zuerst mit dem Joystick spielt. So werden seine Hirnströme gemessen und das Interface kalibriert. Trifft er den Ball, gibt es ein Leckerli als Belohnung aus der Röhre.

Danach ist zu sehen, wie er ohne Joystick weiterspielt. Die Steuerung erfolgt jetzt rein über seine Hirnströme, die vom „N1 Link“ gemessen und übertragen werden. Der Chip ist mit den Teilen des Gehirns verbunden, die für die Steuerung der linken und rechten Körperhälften zuständig sind.

In einem weiteren Video wird gezeigt, wie die Hirnströme während des Spielens gemessen werden. Links unten im Bild wird die neuronale Aktivität eingeblendet, die über 200 Kanäle aufgezeichnet wurde. Die Linie darunter zeigt, wie die Hirnaktivität in Echtzeit in die Bewegung des Pong-Schlägers umgewandelt wird.