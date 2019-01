Video: Falcon-Rakete mit Crew Dragon testet die Triebwerke

Dem CBS-Reporter William Harwood zufolge sei der erste Test jedoch nicht ganz so verlaufen, wie geplant. Demnach habe die Rakete nicht die gewünschte Dauer des Ausstoßes erreicht, was dazu führen könnten, dass vor dem Testflug noch weitere Anläufe von Nöten sind. Wie Ars Technica unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, soll der Start der Crew Dragon dennoch am 23. Februar von Statten gehen.

NASA-Mitarbeiter arbeiten ohne Gehalt weiter

Auch sollen NASA-Mitarbeiter derzeit noch immer das kommerzielle Crew-Programm unterstützen. Das tun sie, obwohl sie aufgrund der aktuellen Regierungsschließung kein Gehalt bekommen. Erst im Januar hat sich SpaceX von "hartarbeitenden Teammitgliedern" trennen müssen, um Kosten zu schonen. Auch die Big Falcon Rocket macht einige Probleme: So ist der Starship-Prototyp erst vor einigen Tagen vom starken Wind umgeworfen worden.