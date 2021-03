Video: So läuft eine AstraZeneca-Impfung in Wien ab

In Wien wird seit Anfang März das Bildungspersonal gegen das Coronavirus geimpft. Dazu gehört auch Alexandra: Sie ist Volksschullehrerin und bekommt den Impfstoff von AstraZeneca. Bei ihrer ersten Teilimpfung haben wir sie begleitet und uns angesehen, wie eine Corona-Impfung in Wien abläuft und was man dabei beachten muss. Auch bei ihrer zweiten Impfung in circa elf Wochen werden wir Alexandra wieder begleiten.

Wir haben vor und insbesondere nach der Impfung mit Alexandra gesprochen und uns angesehen, wie sie auf die Impfung reagiert. Außerdem beschäftigen wir uns in dieser Reportage mit dem Impfstoff von AstraZeneca: Welche Impfreaktionen gibt es und was hat es mit den Thrombose-Fällen auf sich? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Impfreaktion und einer Nebenwirkung?

Teil 1 unserer Reportage zur Corona-Impfung in Wien.