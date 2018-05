Video: Studenten starten Rakete und durchbrechen die Schallmauer

Studenten des New Mexico Institute of Mining and Technology (New Mexico Tech) haben gemeinsam mit White Sands Research and Developers LLC eine Rakete entwickelt und sie am Spaceport America erfolgreich getestet. Die "Mustang 6B"-Rakete erreichte eine Höhe von 7353 Metern und eine Geschwindigkeit von Mach 1,27, 418 Meter pro Sekunden oder 1504 Kilometer pro Stunde.