Video: Transformierende Drohne verwandelt sich in fliegende Schlange

Wissenschaftler der Universität Tokyo haben eine Drohne entwickelt, die während des Fluges verschiedene Formen annehmen kann, berichtet CNet. „Dragon“ (Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transfromatiON), so der Codename der Drohne, dehnt sich vertikal oder horizontal aus und nimmt in einem von der Universität auf YouTube veröffentlichten Video auch die Form einer Schlange an.