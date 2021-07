Virgin Orbit hat es erstmals geschafft, Satelliten mit einer Rakete ins All zu befördern.

Die Weltraumfirma von Milliardär Richard Branson hat erstmals erfolgreich Satelliten in den Erdorbit gebracht. Die 21 Meter lange Rakete wurde dabei von einer fliegenden Boeing 747 abgeworfen. Sekunden später zündete die Rakete ihr Triebwerk und machte sich auf in Richtung All.

Die Rakete beschleunigte auf eine Geschwindigkeit von mehr als 27.000 km/h und erreichte mit der 500 Kilogramm schweren Fracht erfolgreich den Erdorbit. Insgesamt hatte die Rakete 7 Satelliten von 3 verschiedenen Betreibern an Bord.