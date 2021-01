Boeing 747 schießt Rakete erfolgreich ins All

Virgin Orbit hat es erstmals geschafft, eine Rakete von einer Boeing 747 ins All zu befördern.

Das Flugzeug transportierte die Rakete auf die übliche Reiseflughöhe von rund 10.500 Metern. Dort wurde LauncherOne ausgeklinkt. Sekunden später zündete das Triebwerk der zweistufigen Rakete, richtete ihre Spitze nach oben und beschleunigte in Richtung All.

Nach mehreren gescheiterten Tests hat es Virgin Orbit geschafft, eine Rakete erfolgreich in den Erdorbit zu schießen. Die 21 Meter lange Rakete mit der Bezeichnung LauncherOne wurde von einer fliegenden Boeing 747 aus ins All geschossen.

Satelliten erfolgreich ausgesetzt

Wie Virgin Orbit bestätigte, konnten die 10 Mini-Satelliten, die die Rakete an Bord hatte, erfolgreich in einer Höhe von rund 500 Kilometern im Orbit ausgesetzt werden. LauncherOne kann eine Fracht von maximal 500 Kilogram in den Orbit transportieren.

Das neuartige Startsystem für Raketen kann zwar nur kleinere Satelliten ins All bringen, dafür ist es umso flexibler einsetzbar. So kann der Raketenstart theoretisch von jedem Flugfeld erfolgen, das für eine Boeing 747 ausgestattet ist. Eine Schlechtwetter-Zone kann vom Flugzeug beispielsweise umflogen werden.