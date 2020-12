Virgin Galactic musste Testflug kurz nach Start abbrechen

Vergangenes Jahr hat das Weltraumunternehmen von Richard Bransons seinen neuen Weltraumbahnhof "Spaceport America" in New Mexico bezogen. Von dort aus sollen künftig Weltraumtouristen mit dem SpaceShip Two zu Kurz-Trips in All aufbrechen.

Im Mai ist das Virgin-Galactic-Raumschiff erstmals von der neuen Basis zu einem Testflug aufgebrochen. Dabei handelte es sich um einen Gleittest, bei dem die Turbine des SpaceShip Two nicht gezündet wurde.