Video zeigt hüpfende Roboter-Würfel, die sich selbst stapeln

Das MIT Labor für Computer Science und Künstliche Intelligenz arbeitet bereits seit 2013 an den modularen Würfeln, die sich selbstständig zusammenbauen können. Sie seien robust und günstig und daher potenziell für eine Massenproduktion geeignet, berichtet MIT News. Das "M" stehe dabei für "motion" (Bewegung), "magnet" und "magic" (Magie).

Katastrophenhilfe

Die kleinen M-Blocks könnten in Zukunft große Aufgaben übernehmen. So könne man sich etwa vorstellen, in einem brennenden Gebäude die Würfel einfach auf den Boden zu werfen, damit diese anschließend selbstständig eine Stiege, Brücke oder Rampe formen und so einen Fluchtweg schaffen können, schreibt Techcrunch. Weitere Einsatzgebiete könnten Videospiele oder das Gesundheitswesen sein.