Videos zeigen grünen Feuerball am Himmel über Deutschland

Der Himmelskörper dürfte beim Eintritt in die Erdatmosphäre zur Gänze verglüht sein.

Demnach ging in den Abendstunden des 29. Jänners ein Himmelskörper über dem nördlichen Deutschland nieder. Ob es Gesteinsbrocken bis zur Erdoberfläche geschafft haben ist noch unklar, aber eher unwahrscheinlich.

Vor einigen Tagen gingen beim AllSky7 Fireball Network Europe zahlreiche Meldungen über die Sichtung eines Feuerballs am Nachthimmel ein. Die meisten davon stammen aus Berlin und Brandenburg.

Mehrere Aufnahmen zeigen Feuerball

Eine Kamera des AllSky-7-Netzwerkes hat den grünlich leuchtenden Feuerball aufgezeichnet. Ebenso wurde das Spektakel von mehreren Dashboard-Kameras in Fahrzeugen festgehalten.

Der Astrophysiker Jürgen Rendtel vom Leibniz-Institut in Potsdam geht davon aus, dass kein Material auf der Erdoberfläche eingeschlagen hat. "Nach dem einen Bild – es ist jetzt natürlich nur eine Aufnahme, die ich hier vor mir habe – sieht es nicht so aus, als sei etwas Greifbares am Boden angekommen", wird der Astrophysiker von RBB zitiert.