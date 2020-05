Virgin schießt Rakete von fliegender Boeing 747 ins All

Eigentlich war der Test mit der modifzierten Boeing 747 bereits für Sonntag geplant gewesen. Aufgrund eines fehlerhaften Sensors wurden die Vorbereitungen aber abgebrochen. Die nächste Möglichkeit, um die unter dem linken Flügel des Jumbo-Jets angebrachte Rakete in 35.000 Fuß (10.668 Meter) zu befördern, sie abzuwerfen und unmittelbar danach zünden zu lassen, ist bereits am Montagabend. Virgin Orbit will praktisch in Echtzeit auf Twitter informieren. Einen Live-Stream gibt es allerdings nicht.

"Günstiger" Raketenstart

Das maximale Gewicht, das an Bord der kleinen Rakete "LauncherOne" in den niederen Orbit befördert werden kann, ist mit 500 Kilogramm angegeben. Ein derartiges System kann folglich nur für kleinere Satelliten verwendet werden, deren Anzahl derzeit aber stark im Steigen begriffen sind. Der Höhenvorsprung, den die Rakete gegenüber eines Starts am Boden hat, ist zwar merkbar.