Virtual-Reality-Brillen lassen russische Kühe mehr Milch geben

Doch was die kreativen Schweizer PR-Leute 2017 noch als scherzhafte Werbung konzipierten, soll nun in Russland tatsächlich Realität werden. Denn laut dem für den Großraum Moskau zuständigen Landwirtschaftsministerium sollen russische Kühe mithilfe von Virtual-Reality-Brillen und Bildern von grünen saftigen Wiesen mehr Milch produzieren. Im kalten russischen Winter würden die Tiere simulierte Weideflächen sehen und so besser entspannen. Dadurch könne die Milchproduktion angekurbelt werden.

Erste Tests erfolgreich

Ein Prototyp der Brillen werde bereits an einem Bauernhof nahe der russischen Hauptstadt getestet. Die Brillen seien speziell an die Kopfform der Kühe angepasst, hieß es aus Moskau. Den Tieren sollen Schattierungen in Rot, Grün und Blau gezeigt werden. Erste Tests zeigten bereits Erfolge. Die Kühe spürten weniger Angst, und die Herde sei insgesamt friedlicher. Dass entspannte Kühe mehr Milch liefern würden, sei in anderen Studien in Dänemark und Schottland bereits eindeutig belegt worden.