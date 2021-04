Von London nach New York mit weniger Kerosin

Wer auf einem Transatlantikflug von London nach New York sitzt, ist für den Ausstoß von durchschnittlich 670 Kilogramm Kohlendioxid verantwortlich. Diese Menge an Treibhausgasemissionen könnte aber geringer sein, wenn das Flugzeug eine Flugroute nimmt, die den Wind besser ausnutzt. Zu diesem Schluss kommt eine Forschergruppe rund um die britische Mathematikerin Cathie Wells in einer neuen Studie.

Autobahn ohne Radar

Die Forscher zeigen auf, dass man auf Flügen von Europa in die USA bis zu 8 Prozent weniger Treibstoff verbraucht, auf Flügen in die umgekehrte Richtung sogar bis zu 16 Prozent weniger, wenn man eine windoptimierte Route verfolgt. Eine derartige Routenführung ist mit den derzeitigen Mitteln des Luftraum-Managements noch nicht möglich, aber die dafür notwendige Technologie steckt in den Startlöchern.

„Momentan gibt es für Transatlantikflüge ein sogenanntes 'Organized Track System'“, erklärt Christian Kern, der Leiter der Flugsicherung bei Austro Control. “Einmal täglich wird dabei die Route für eine Art Autobahn festgelegt, auf der sich der Großteil der Flüge bewegt.“ Üblicherweise werden die Flüge Richtung USA eher am Vormittag durchgeführt, die Flüge Richtung Europa ab dem Nachmittag. Dadurch wird die Kapazität erhöht, denn über dem Meer sind erhöhte Sicherheitsabstände einzuhalten. Betragen die Abstände von Flugzeug zu Flugzeug über Land 5 nautische Meilen (9,26 Kilometer), sind es über dem Meer teilweise 40 Meilen (74 Kilometer) oder mehr.

Was über dem Ozean fehlt, ist nämlich die durchgehende Radarüberwachung des Flugverkehrs. Kern: “Der vorgegebenen Route zu folgen, liegt vollkommen in der Verantwortung der Piloten.“ Hätte die Flugsicherung einen genauen und zuverlässigen Überblick über das Geschehen am Himmel, könnte man die Sicherheitsabstände verringern und auf Wetterbedingungen flexibler eingehen. Möglich werden soll dies künftig durch eine Verbesserung der Satellitennavigation. Flugzeuge sollen dabei ihr Positionssignal (ADS-B) per Satellit an die Flugsicherung übertragen. Über Land wird das Signal per Funk gesendet. Die notwendigen Satelliten für das zukünftige System (Iridium Next) sind bereits im Orbit.