Wie hart trifft die Corona-Krise Europas Luftfahrt?

Flughäfen tragen große Last

Der Rückgang des Flugverkehrs trifft Flughäfen besonders hart. Sie haben mit 33,6 Milliarden Euro den größten Verlust zu schultern. Flughäfen mit vielen Inlandsflügen haben noch die geringsten Verluste zu beklagen, weshalb etwa Istanbul Sabiha Gökcen und Oslo Gardermoen in die Top 10 der europäischen Flughäfen - gemessen nach Flugbewegungen (Ankünfte und Abflüge) pro Tag - aufgestiegen sind.

Am Jahresende sind 51 Prozent der europäischen Flugzeuge "grounded", sind also nicht im Einsatz und verbleiben am Boden. 191.000 Arbeitsplätze in der Luftfahrtindustrie wurden gestrichen.