Niemand will Flugzeuge kaufen: Preise auf Tiefstand

Die Einschränkungen in der Corona-Krise haben den internationalen Flugverkehr nahezu zum Erliegen gebracht. Zahlreiche Airlines haben fast ihre gesamte Flotte geparkt und die Flugverbindungen auf ein Minimum reduziert. Obwohl der Luftverkehr in den vergangenen Wochen leicht angestiegen ist, waren am 1. Juni 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent weniger Flugzeuge unterwegs.

Das Einbrechen der Luftfahrt hat für den Gebrauchtmarkt von Flugzeugen dramatische Folgen. Die Preise sind in den vergangenen Monaten stark eingebrochen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr gab bekannt, dass man mit Airbus und Boeing über Verschiebungen und Stornierungen von Bestellungen verhandle. "Das Problem ist: Das machen gerade wahrscheinlich alle Airlines auf der Welt", wird der Lufthansa-CEO von AeroTelegraph zitiert.