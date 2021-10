Vulkan auf La Palma: Was passiert, wenn Lava ins Meer fließt?

Bereits seit Tagen fließt durch den Vulkanausbruch auf La Palma Lava in den Atlantischen Ozean. Wir erklären euch, welche Folgen das hat.

Bereits im September ist der Vulkan Cumbre Vieja auf der spanischen Kanareninsel La Palma ausgebrochen. Die Folgen: Viele Menschen verlieren derzeit ihre Lebensgrundlage, der Ausbruch lässt viele Gebiete nahezu verschwinden. Laut aktuellen Informationen sind nun bereits Teile des Kraters zusammengebrochen, sogar der Flugverkehr ist vorübergehend eingestellt worden. Vor einigen Tagen hat die Lava nun auch das Meer erreicht, es wird also wortwörtlich zum Kochen gebracht.

Doch was passiert eigentlich, wenn heiße Lava auf Salzwasser trifft und warum ist das für den Menschen so gefährlich? In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns das angesehen.