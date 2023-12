Heftiger Vulkanausbruch in Island liefert spektakuläre Bilder

Nach wochenlangen Erdbeben ist der Vulkan in Island ausgebrochen. Riesige Mengen Lava strömen aus.

Der Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel in Island hat sich bereits angekündigt. Eine wochenlange Serie an Erdbeben ließ darauf schließen, dass eine Eruption unmittelbar bevorsteht. Am späten Montagabend war es dann soweit.

Die Eruption nördlich des Ortes Grindavík habe begonnen, warnte das isländische Wetteramt auf seiner Homepage in der Nacht auf Dienstag. Der Ort war aus Sorge vor einem Ausbruch bereits im November evakuiert worden.

➤ Mehr lesen: Kann man Vulkanausbrüche vorhersagen?