Kann man Vulkanausbrüche vorhersagen?

„Das hängt davon ab, wie viel uns ein Vulkan über seine Absichten mitteilt “, sagt Boris Behncke, Vulkanologe am Institut für Geophysik und Vulkanologie in Catania. „Manche bereiten ihren Ausbruch heimlich vor und lassen uns erst kurzfristig wissen, dass sich etwas zusammenbraut . Andere kündigen sich mit enormer Präzision an.“ Der aktuelle Fall entspreche der zweiten Kategorie.

Im Südwesten Islands, in nur 70 Kilometer Entfernung von der Hauptstadt Reykjavik , rumort es seit einigen Tagen unter der Erde. Ein Vulkanausbruch steht unmittelbar bevor , sagen Expert*innen. Die rund 3.700 Einwohner*innen der Stadt Grindavik wurden bereits in Sicherheit gebracht, weil sich die Epizentren hunderter kleiner Erdbeben im Ort und seiner Umgebung befinden. Wann und wo kommt es nun genau zum Vulkanausbruch? Wie genau kann man das vorhersagen?

© via REUTERS / ROAD ADMINISTRATION OF ICELAND

In und um Grindavik ist an der Oberfläche deutlich sichtbar, dass sich tief unten etwas tut

Magma „ziemlich nah“...

Eine Vielzahl an Messinstrumenten protokolliert jede Veränderung in der Gefahrenzone. Neben Seismographen, die Erdbebenwellen aufzeichnen, kommen etwa Gasmessgeräte, Thermometer, Neigungssensoren, Satellitenradar oder Positionsmessgeräte zum Einsatz. Spezielle Sensoren an Hubschraubern führen außerdem Magnetfeldmessungen durch. Wenn die Temperatur von Gestein über einen gewissen Punkt steigt, verliert es seine magnetischen Eigenschaften. Die Veränderungen des Magnetfeldes im Untergrund kann man so auch aus der Luft feststellen, erklärt Robert Supper, Geophysiker von Geosphere Austria.

In Island hat man den Ursprung der vielen Erdbeben in den vergangenen Tagen entlang einer Linie verortet, die knapp an Grindavik vorbei führt. Für Vulkanexperten ist klar, dass es sich dabei um einen „Dyke“ handelt. Das ist ein unterirdischer Riss, auch als Gesteinsgang bezeichnet, durch den Magma in höhere Gesteinsschichten dringt. Durch den Dyke ist Magma nun bis auf eine Tiefe von 1,5 Kilometer hochgestiegen. „Das ist schon ziemlich nah“, sagt Behncke.