Warum das Universum die Farbe eines Starbucks-Kaffees hat

Schaut man in den schwarzen Nachthimmel, ist es kaum zu glauben, dass die durchschnittliche Farbe des Weltraums eigentlich beige ist. 2002 analysierten die Wissenschaftler Karl Glazebrook und Ivan Baldry an der John Hopkins Universität unter anderem die Farbe von 200.000 Galaxien, um so ihr Alter zu bestimmen. Dafür wurde das Licht der Galaxien wie bei einem Prisma gebrochen, um verschiedene Farbnuancen zu erhalten.

Das Licht jüngerer Sterne hat mehr Blauanteile, ältere Sterne wie Rote Riesen hingegen mehr Rotanteile. Das Nebenprodukt dieser Forschung war ein Durchschnittswert: Beige, die "Farbe" des Universums. Beige war den Wissenschaftlern aber zu langweilig, weshalb ein kurioser Namensfindungsprozess begann, der über Umwege in einem Starbucks endete.