Warum der Mond vor 900 Jahren kurzzeitig "verschwunden" ist

Luftpartikel im Eis

Um ihre Hypothese zu belegen, haben die Forscher Eisbohrkerne in Grönland und der Antarktis untersucht. Anhand von langen Röhren aus antikem Eis ist es nachvollziehbar, wie das globale Klima in alten Zeiten ausgesehen hat und welche Partikel damals in der Atmosphäre vorhanden waren. Das Ergebnis: Zahlreiche Aersolteilchen aus Sulfaten, ein Bestandteil in vulkanischer Asche, waren nachweisbar.

Die Untersuchung von 13 Chroniken, eine davon jene von Mount Asama in Japan zwischen 1062 und 1141, die ein verändertes Wetter, fehlende Ernten und Hungersnöte behandelt, untermauern die These um die vulkanischen Eruptionen.