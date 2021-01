Warum der Winter viel wärmer ist, als wir glauben

Der Jänner war in Österreich bisher um 1,3 Grad zu kalt. Das zeigt die Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die dies mittels einer großteils blau eingefärbten Landkarte illustriert. Aber war es tatsächlich so kalt? Denn der Blick auf eine andere Klimakarte liefert ein völlig anderes Ergebnis: Laut dieser war es im selben Zeitraum im Flächenmittel nämlich um ein halbes Grad zu warm.

Die Umstellung erzeuge einen gewissen Zwiespalt. „Einerseits kommt der neue Referenzzeitraum dem Empfinden der Menschen viel näher. Die meisten haben keine Erinnerung an die Sommer oder Winter in den 60er- oder 70er-Jahren. Und auch Energieerzeuger, Versicherungen sowie die Bauwirtschaft brauchen einen aktuellen Vergleichszeitraum. Auf der anderen Seite werden dadurch die dramatischen Veränderungen durch den Klimawandel verharmlost“, sagt Hiebl.

Dass sich viel mehr Menschen als früher für das Klima interessieren, bewertet Hiebl als positiv. Mit Angeboten wie der ZAMG-eigenen Monitoring-Webseite, wo interessierte Nutzer neben den Tagestemperaturen auch monatliche und saisonale Werte genauer unter die Lupe nehmen können, wolle man ein stärkeres Bewusstsein für das Klima und derzeit stattfindende Veränderungen schaffen.

"Wenn man hört, dass sich das Klima im Mittel um ein Grad erwärmt hat, hört sich das zunächst einmal nicht tragisch an. Wenn man dann aber selbst nachsehen kann, was das heruntergebrochen auf das Vorjahr, die letzten Monate oder den gestrigen Tag bedeutet, wird der oft abstrakte Klimawandel besser greifbar. Wenn man sieht, dass mittlerweile wirklich fast jeder Sommer und Winter viel zu warm ausfällt, dann kann man sich besser vorstellen, was so eine klimatische Veränderung für Auswirkungen hat", erklärt Hiebl.