Warum Kometen grün leuchten, ihr Schweif aber nicht

Ein internationales Team aus Wissenschaftler*innen unter der Führung der University of New South Wales in Sydney hat sich der Frage angenommen, warum um die Körper von Kometen ein grünlicher Schimmer auftritt, der sich jedoch im Schweif der Himmelskörper nicht fortsetzt. Sie testeten dabei eine Vermutung, die der deutsch-kanadische Physiker Gerhard Herzberg in den 1930er-Jahren angestellt hat. Das Molekül Dicarbon vermutete Herzberg als Ursache - und er behält damit Recht, wie Popular Science berichtet.

Dicarbon im Labor erzeugt

Dicarbon sind zwei verbundene Kohlenstoff-Atome. Auf der Erde ist diese Verbindung äußerst flüchtig. Für Experimente konnte es das Forscher*innenteam aber im Labor kurzfristig erzeugen. Das war in den 30er-Jahren nicht möglich. Wie sich zeigt, erzeugt Dicarbon unter einer sonnenähnlichen Lichteinstrahlung einen grünen Schimmer.