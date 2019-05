Warum Raketenstarts so oft verschoben werden

Blitzeinschläge als große Gefahr

Größte Sorge bereiten der NASA mögliche Blitzeinschläge. Sollte in einem Acht-Kilometer-Radius rund um das Launchpad die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlages höher als 20 Prozent sein, lässt die NASA keine Raketentanks mit Treibstoff befüllen. Werden in einem 16-Kilometer-Radius rund um die Flugbahn der Rakete Blitzeinschläge beobachtet, dürfen Raketen nicht starten.

Roskosmos in Russland dürfte in Sachen Blitzeinschläge nicht derart strenge Richtlinien haben, wie sich erst kürzlich gezeigt hat. Eine Sojus-Rakete mit einem Navigationssatelliten an Bord ist mitten in eine Gewitterwolke hineingeflogen und wurde kurz nach dem Launch von einem Blitz getroffen. Offenbar konnte das der Rakete aber nichts anhaben.