Was die digitale Zukunft bringt

CNAP misst Herz-Kreislauf-Daten präzise

„Houston, we don’t have a problem“, sagt Jürgen Fortin, Gründer und CEO des Grazer Unternehmens CNSystems. Vor 20 Jahren verkaufte der Medizintechniker den sogenannten Task Force Monitor an die NASA. Bei dem Messgerät handelt es sich um einen Kühlschrank-großen Apparat, mit dem der Blutfluß gemessen wird.

Messen am Finger

Inzwischen sind die Vorrichtungen in diesem Gesundheitsbereich kleiner geworden. So hat sich in den vergangenen 20 Jahren die Blutdruckmessung am Finger etabliert. Mit CNAP hat CNSystems eine Technologie für Diagnose-, Forschungs- und Patientenüberwachungslösungen entwickelt. Sie gilt als verlässliche und präzise Methode für den klinischen und wissenschaftlichen Einsatz. Laut Fortin erfolgt die Herz-Kreislauf-Datenerfassung so genau, als würde sie direkt in der Arterie vorgenommen.

„Mit der Technologie werden alle Herz-Kreislauf-Parameter gemessen“, sagt er – unter anderem wie viel Liter Blut vom Herz in die Blutgefäße gepumpt werden und ob diese weit auseinander oder zusammenliegen.