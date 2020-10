Was Einstein, GPS und ein paar Sterne gemeinsam haben

Sternensystem 4U 1916-053

Mit dem Chandra X-Ray Observatory der NASA, einem Satelliten mit Röntgenteleskop, konnten Forscher diesen Effekt nun in zwei Sternen nachweisen, die sich im 29.000 Lichtjahre von der Erde entfernten System 4U 1916-053 befinden. Diese beiden Sterne befinden sich in einem besonders engen Orbit. Ihre Entfernung beträgt nur 346.000 Kilometer, etwas weniger als der Abstand zwischen Erde und Mond.

Die äußere Hülle des Zentralsterns wurde abgetragen, weshalb er deutlich dichter ist als die Sonne. Der andere ist ein Neutronenstern, der eine noch höhere Dichte hat. Er entsteht, wenn ein massiver Stern in einer Supernova explodiert.

Effekt auch in fernen Sternensystemen

Bei der Beobachtung zeigte sich nun, dass Röntgenlicht von Eisen und Silizium absorbiert wurde. Allerdings zeigte die Messung auch, dass die absorbierten Strahlen eine Rotverschiebung erlebten. Die Forscher konnten dabei ausschließen, dass sich die Sterne von uns wegbewegen, da die Rotverschiebung zu stark für die Entfernung war. Daher musste sie durch Gravitation entstanden sein - wie auf der Erde. Die Ergebnisse publizierten sie im Fachmagazin Astronomical Journal.

Anhand der beiden Sterne in 4U 1916-053 konnte nun das erste Mal bestätigt werden, dass dieser Effekt auch außerhalb unseres Sonnensystems auftritt. So konnte man die Größe der Atmosphäre des Neutronensterns mit 2.414 Kilometern messen, die für die Absorption der Röntgenstrahlen verantwortlich ist. Um den Stern erstreckt sich eine Scheibe aus Gas, die ebenfalls Rotverschiebung verursacht. Die Wissenschaftler wollen nun weiter erforschen, was dafür verantwortlich ist.