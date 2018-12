Was Fruchtfliegen mit betrunkenen Menschen gemeinsam haben

Wenn Fruchtfliegen Alkohol verabreicht bekommen, verhalten sie sich ähnlich wie Menschen nach den ersten Getränken: Sie werden beschwipst und hyperaktiv. Das äußert sich vor allem darin, dass sie sich viel mehr und schneller bewegen, sagt Scott Hansen, ein Forscher des Scripps Research Instituts in Kalifornien. Gemeinsam mit seinem Team hat er in einer neuen Studie erforscht, wie und welche Moleküle in den Gehirnen der Insekten aktiviert und bewegt werden, wie Gizmodo berichtet.