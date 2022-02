1.000 mysteriöse Filamente im Zentrum der Milchstraße entdeckt

Im Zentrum der Milchstraße wurden fast 1.000 mysteriöse Filamente entdeckt, welche Forscher*innen vor ein Rätsel stellen. Sie erreichen eine Länge von etwa 150 Lichtjahren, verfügen über ein starkes Magnetfeld und sind paarweise oder in Clustern angeordnet.

Das Kuriose ist ihre Anordnung: die einzelnen Filamente sind oft wie Saiten einer Harfe in präzisen, gleichmäßigen Abständen voneinander getrennt. Die Entfernung zwischen den einzelnen Filmenten entspricht etwa der Entfernung von der Erde zur Sonne.

Diese magnetischen Filamente wurden bereits in den frühen 1980er-Jahren von Farhad Yusef-Zadeh von der Northwestern University entdeckt, ihr Ursprung ist allerdings bis heute ein Rätsel. Das neue Bild zeigt nun das Zehnfache an Filamenten, die zuvor entdeckt wurden. Das ermöglichte es Yusef-Zadeh und seinem Team, erstmals eine Studie zu diesen Objekten zu führen. Die Studie ist online abrufbar und soll in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht werden.

Filamente im Bild hervorgehoben

Um ein detaillreiches und klares Bild darzustellen, hat das Forscherteam 3 Jahre lang den Himmel beobachtet und die Daten am South African Radio Astronomy Observatory (SARAO) analysiert. Entstanden ist ein ein Mosaik aus 20 separaten Beobachtungen und unterschiedlichen Bereichen am Himmel.

Mit einer speziellen Technik wurde der Hintergrund am Bild entfernt und die Filamente von den umgebenden Strukturen isoliert. Das komplette Bild soll in einem zusätzlichen Paper veröffentlicht werden.